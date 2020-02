'Destrozan' a Memo Aponte por dedicar meloso mensaje a su novia; casi lloraba

Ciudad de México.- Este lunes 24 de febrero Memo Aponte volvió a ser tendencia en redes sociales pues se comenzó a viralizar un video en donde el famoso actor de doblaje dedica un amoroso mensaje a su novia.

Los usuarios de Twitter comenzaron a criticar y 'destrozar' a Memo por este mensaje debido a que recientemente salieron a la luz nuevas acusaciones por acoso sexual a menores.

Estoy feliz de que hoy encontré a mi Rapunzel. Le estoy agarrando la mano durante mucho tiempo. No tenías cara, no tenías ojos, no tenías esa personalidad que me encanta y hoy te puedo tener frente de mí", comenta el artista.