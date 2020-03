"Destrozó a mi familia": Kris Jenner lamenta infidelidad al padre de sus hijas

Estados Unidos.- La reconocida socialité, Kris Jenner, en una reciente entrevista reveló cual fue el más grande error que ha cometido en toda su vida, el cual lamenta profundamente ya que "destrozó" a su familia, serle infiel a Robert Kardashian, padre de sus cuatro hijos mayores, Kourtney, Kim, Khloé y Robert Jr. Kardashian.

Kris conoció al reconocido abogado de Hollywood cuando solo tenía 18 años y a los 22 se casó con él, formando lo que ahora se conoce como el clan Kardashian, sin embargo, tras 14 años de relación la matriarca de la familia le fue infiel al abogado con un jugador de futbol, lo que él no pudo perdonar y terminaron divorciándose.

Me casé siendo muy, muy joven. Conocí a Robert cuando tenía 18 años y salimos juntos durante cuatro años, y a los 22 ya estaba casada. A lo largo de mi vida, antes o después, iba a tener un affair, y sucedió a los treintaitantos. Mi mayor arrepentimiento es que destrozó mi familia", confesó Kris.

Reconoció que el tras el divorcio se sintió atemorizada pues no contaba con una gran fortuna, no tenía casa y debía cuidar de sus cuatro pequeños, siendo Robert Jr. el menor con tan solo un año.

No sabía qué hacer. Me encontré con cuatro niños y soltera. Ni siquiera sabía dónde íbamos a vivir, o qué iba a hacer. No sabía cómo podría ganarme la vida. Resultó aterrador siendo tan joven. Creo que por aquel entonces había cumplido los 32 y mi hijo pequeño tenía tan solo un año. Fue realmente aterrador", relató.