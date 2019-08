"Destruyan historietas de 'Superman' y 'Supergirl'": Así lo pide DC Comics

Estados Unidos.- Según algunos medios, DC Comics envió un comunicado donde indica que se deben destruir los cómics originales de Superman y Supergirl.

Esto surgiría luego de que la empresa decidiera hacer nuevas versiones con nuevas portadas para Superman número 14 y 33 de Supergirl.

Debido a los cronogramas de producción avanzados, las portadas de ambos números finalmente no reflejaron el contenido de las historias. Se proporcionarán copias de reemplazo con nuevas cubiertas sin costo a los minoristas".

La antigua portada de Superman 14 muestra a 'Lex Luthor' tratando de convencer a 'Lois Lane' de que use un poder, cómic titulado como The last temptation of Lois Lane.

En el caso de la antigua edición 33 de Supergirl, veíamos a la superheroína luchar contra 'Brainiac', junto a la leyenda 'Year of the Villian'.