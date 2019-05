¿'Detective Pikachu' vence a 'Avengers: Endgame' en su estreno en taquilla?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Avengers: Endgame ocupó por tercera semana consecutiva el puesto número uno de la taquilla en Estados Unidos tras superar por poco a Pokemon: Detective Pikachu, que con un muy buen estreno estuvo cerca de quitarle la corona a la película de Marvel Studios.



El portal especializado Box Office Mojo detalló hoy que Avengers: Endgame sumó 63 millones de dólares este fin de semana.



Hasta la fecha, esta película acumula 2 mil 489 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, lo que la sitúa como la segunda más taquillera de la historia y ya a poca distancia de Avatar (2009), que todavía ostenta el récord absoluto con 2 mil 788 millones.



En este filme bajo la dirección de los hermanos Russo, los superhéroes que siguen con vida tras Avengers: Infinity War (2018) tratan de derrotar al malvado y, en apariencia invencible, Thanos (Josh Brolin).



Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt y Zoe Saldaña son algunas de las estrellas de Hollywood que aparecen en su reparto.



Pokemon: Detective Pikachu se estrenó en los cines este fin de semana con un meritorio segundo puesto y 58 millones de dólares de recaudación.



Con Ryan Reynolds prestando su voz al conocido ratón amarillo y eléctrico, Pokémon Detective Pikachu se centra en Ryme City, una alucinante ciudad en la que humanos y Pokémon conviven en armonía y donde cruzan sus caminos un Pikachu que trabaja como detective y un joven (Justive Smith) que trata de encontrar a su padre.



El tercer puesto fue para la comedia The Hustle, que en su desembarco en los cines estadounidenses se anotó 13.5 millones de dólares.



Con Anne Hathaway y Rebel Wilson encarnando a dos timadoras, The Hustle es una nueva versión de la comedia Dirty Rotten Scoundrels (1988), que protagonizaron Steve Martin y Michael Caine y que, a su vez, era un "remake" de Bedtime Story (1964), filme liderado por Marlon Brando y David Niven.



El thriller The Intruder, con Dennis Quaid al frente de su elenco, ocupó el cuarto puesto con 6.6 millones de dólares. Dos jóvenes enamorados compran una casa en el campo, pero su misterioso y oscuro propietario regresa una y otra vez como si la propiedad todavía le perteneciera.



Por último, la comedia Long Shot, con Charlize Theron y Seth Rogen como protagonistas, sumó 6,1 millones.



Theron encarna a Charlotte Field, una de las mujeres más influyentes del mundo, que sopesa la posibilidad de dejar su trabajo como secretaria de Estado para presentarse como candidata a la Presidencia de Estados Unidos. En ese momento se reencuentra con un periodista (Rogen) nada conformista al que cuidó cuando era niño.