Devoran a Danna Paola por playback en 'La Academia': "Copia barata de Ariana"

Ciudad de México.- Danna Paola dio una gran sorpresa a los televidentes este domingo 19 de enero pues se presentó en el escenario de La Academia para interpretar su gran éxito, Mala Fama.

A pesar de que 'prendió fuego' a la pista al preparar un gran show de baile, la estrella mexicana recibió duras críticas pues muchos internautas consideran que hizo playback.

Asimismo, por segunda semana consecutiva Danna causó indignación entre los fans de Ariana Grande pues consideran que la cantante está copiando el estilo y 'looks' de la intérprete de Thank you next.

Danna Paola apareció con un atuendo totalmente rosa al igual que sus zapatillas y en el cabello llevó una cola alta.

A pesar de las críticas, algunos usuarios salieron en defensa de la protagonista de Élite.

Playback horrible".

Copia todo lo que ve en la industria".

Ojalá sea más profesional para la próxima".

Se puso rara la versión de Ariana Grande".

La copia barata de Ariana Grande".