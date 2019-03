DiCaprio y Pitt, los protagonistas del primer póster de 'Once Upon a Time'

Los Ángeles, EU.- Durante la mañana de este lunes se dio a conocer el póster oficial de One Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, que será protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

En el póster se pueden ver a ambos actores con atuendos característicos de los sesenta, y tras ellos un vehículo de color amarillo.

Además de DiCaprio y Brad Pitt, el elenco estará conformado por Margot Robbie, Damian Lewis, Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell, Emile Hirsch, entre otros.

Esta será la novena película del director, quien dio a conocer que sólo dirigiría 10 filmes, por lo que se convertiría en la penúltima de su carrera

El filme tiene previsto su estreno para julio de 2019.