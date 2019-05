'Día de Star Wars': Frases inspiradoras de la saga que muestran su filosofía

Ciudad de México.- Más de 40 años se cuentan ya del primer estreno de Star Wars, cuya influencia ha trascendido las fornteras mundiales.

Podemos decir que la legión de seguidores y fans que acumulan hoy en día la serie de películas, incluyen varias generaciones, desde padres a hijos e incluso nietos.

Es por ello que presentamos algunas frases célebres que alguna vez pronunciaron algunos de los carismáticos personajes de Star Wars, y que se han convertido en una verdadera filosofía de vida:

"Concéntrate en el momento. Siente, no pienses, usa tu instinto" – Qui-Gon Jinn

"Tu presunción es tu debilidad. – Tu fe en tus amigos es la tuya" – Luke Skywalker/Palpatine

"Entrénate a ti mismo para dejar ir todo aquello que temes perder" – Maestro Yoda

"El apego está prohibido. La compasión, por el contrario, que para mí no es sino el amor incondicional, es indispensable. Se puede decir que nos alienta a amar" – Anakin Skywalker

"¿Quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco?" – Obi-Wan Kenobi

"Siempre ha de haber dos, ni más ni menos. Un maestro y un aprendiz" – Maestro Yoda

"Siempre hay un pez más grande" – Qui-Gon Jinn

"El miedo a la pérdida un camino hacia el lado oscuro es" – Maestro Yoda

"La capacidad de hablar no te hace inteligente" – Qui-Gon Jinn

"No lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes" – Maestro Yoda

"Tu enfoque determina tu realidad" – Qui-Gon Jinn

"Cuando nos fijamos en el lado oscuro, debemos ser cuidadosos… El lado oscuro mira hacia atrás" – Maestro Yoda