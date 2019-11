Dianey, la modelo mexicana que 'enciende' Instagram con sus escotes

Ciudad de México.- La tapatía Dianey Sahagun parece no conocer los límites, pues en su cuenta de Instagram abundan sus fotos en bikini y con exuberantes escotes.

Dentro de sus instantáneas, se puede percibir a la modelo mexicana con poca ropa y luciendo su torneado cuerpo, incluso dentro de la red social cuenta con más de 300 mil seguidores.

Dianey adquirió una gran fama luego de participar en algunos realitys shows de MTV como Are you the one? y La Venganza de los Ex’s.

Tal es el grado de su popularidad que la siguen personalidades del espectáculo como Vadhir Derbez, Charles Ans y Alex Strecci, por mencionar a algunos.