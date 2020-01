"Dicen que es gay, pero no es así": Livia Brito desmiente rumores de su ex

Ciudad de México.- La actriz Livia Brito fue invitada al programa de Montse & Joe y durante la transmisión reveló algunos detalles sobre su ruptura con el cantante Said, con quien se creía llegaría al altar.

Durante la plática con las conductoras, le preguntaron si se encontraba en una relación por el momento, tras contestar que no lo estaba, rápido cuestionaron sobre su compromiso anulado.

Brito explicó que si se encontraba comprometida, pero que ya no, Además aclaró las dudas sobre la homosexualidad de 'El caballero urbano'.

Estaba comprometida y ya no. (La ruptura) Justamente no fue así, él no es gay, estaban diciendo en una revista que es gay, pero no lo es. Ahí les va, es todo lo contrario, es lo que le pasa a la mayoría de los hombres que son muy mujeriegos, entonces uno como mujer a veces no soporta esas cosas y sencillamente das por terminada la relación y a lo que sigue", expresó.