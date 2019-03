Diego Boneta afirma que le hackearon su cuenta de Twitter

Ciudad de México.- Diego Boneta tomó su cuenta de Twitter para denunciar que le hackearon esta red social, motivo por el que niega que los últimos mensajes compartidos en ese medio hayan sido realizados por él.

Con dos mensajes, uno en inglés y otro en español, Diego reveló:

Mi cuenta de Twitter fue hackeada. Los últimos posts no los he subido yo... Estoy resolviendo esto con mis amigos @Twitter . Abrazos!

Mi cuenta de Twitter fue hackeada. Los últimos posts no los he subido yo... Estoy resolviendo esto con mis amigos @Twitter. Abrazos!”.

Sin embargo, el mensaje provocó la respuesta molesta de sus seguidores, quienes inmediatamente le cuestionaron si esta denuncia es debido a su arrepentimiento tras haber empleado el hashtag 'Me Too' ante la controversia que provocó la actriz chilena que le robó un beso en la boca durante una de las galas de Viña del Mar.

Diego, sabemos que no te hackearon. No te sientas mal por la palavecino, lo que pasó no es tu culpa”,