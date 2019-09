Diego Boneta come cangrejo vivo por amor a su novia Mayte Rodríguez

Ciudad de México.- Diego Boneta sigue feliz y muy enamorado de Mayte Rodríguez, motivo que lo ha hecho demostrar a sus seguidores lo comprometido que se encuentra con las tradiciones chilenas, país de origen de su novia, que es modelo publicitaria de televisión.

Mientras la pareja disfrutaba de sus vacaciones en Chile, el protagonista de ‘Luis Miguel, la serie’ probó una de las comidas tradicionales del país.

Así que antes de comerse a un cangrejo de erizo vivo, el actor comentó:

Me dijeron que no sería un chileno de verdad si no me como esto”, y tras probarlo expresó: “Oye, está bueno”.