Diego Boneta hace impresionante revelación sobre la serie de Luis Miguel

Ciudad de México.- Diego Boneta reveló que dura 4 horas para poder caracterizarse como Luis Miguel, ahora que se encuentran grabando la segunda temporada de la serie.

Ante el cuestionamiento de si Luis Miguel ya lo ha visto realizando su personaje en esta nueva temporada y sobre el reto que representa superar el éxito de la primera, Boneta comentó:

No he visto a Luis Miguel, yo he estado en el foro, todos estamos trabajando 16 horas al día. Para mí lo más importante, pues algo que tengo muy presente, es el éxito de la primera temporada fue una locura. Fue algo que nadie se esperó, fue un fenómeno, pero no por eso nos podemos confiar".