Diego Boneta ya no sería más Luis Miguel para la segunda temporada

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el actor Diego Boneta, quien ha tenido, en los últimos años, mucho trabajo, ya que participó en películas como Titán y Terminator: destino oculto, tendrá que despedirse de uno de sus más icónicos papeles, y el que le abriera varias puertas, el de Luis Miguel.

“Fijate que Boneta ya no va a estar en la segunda parte de Luis Miguel", indicó Gustavo Adolfo Infante dentro del programa matutino Sale el Sol.

Según el periodista de espectáculos, el también cantante no podrá interpretar al 'El Sol debido a que la serie arrancará a partir de otro punto de la vida del intérprete de Culpable o no. Es por eso que Boneta, de 29 años de edad, ya no es apto para representar el cambio físico.

Y, aunque las grabaciones comenzarán en los primeros meses del 2020, Gustavo Adolfo Infante mencionó que no hay información ni ningún tipo de pista acerca de quién será el nuevo protagonista de la segunda temporada de la serie de Netflix.