Diego Luna asegura que si no se habla del narco, se terminará normalizando

Ciudad de México.- En la década de los 80 comenzó una de las épocas que marcarían el narcotráfico como se conoce actualmente en México, lo malo y lo peor.

Diego Luna, quien se integra a la nueva temporada de la serie Narcos, considera que hoy más que nunca se debe hablar del tema, aun cuando algunas series, películas y telenovelas busquen enaltecer a los capos de la droga.

Luna destaca la importancia de saber y reconocer de dónde vino la inseguridad y el problema del narcotráfico que actualmente se vive en México donde, dice, la seguridad y la paz social están a manos de grupos delictivos y del narco.

Lo que no soporto es aquellos que dicen: ‘ya basta de hablar de este tema y estas historias, hay que contar historias bonitas’, porque sales a la calle y todos tienen una historia de conexión con esto. Empezaremos a contar otras historias cuando esta no sea nuestra realidad, cuando no haya más de 250 mil muertos, cuando no haya desaparecidos ni fosas", apunta el actor en entrevista.