Diego Luna 'lanza' proyecto contra la corrupción y desapariciones en México

Ciudad de México.- Durante una conferencia de prensa Diego Luna presentó el proyecto El Día Después, una plataforma digital destinada a brindar ayuda contra la corrupción, promover la tolerancia o ejercer la democracia en México.

El tema de los desaparecidos será el primer punto que tocará el proyecto social El Día Después.

(Los desaparecidos) Es un tema crucial que no responde a cuestiones políticas, sino de humanidad, son nuestras historias; un padre me dijo una vez que no esperara a que me pasara a mí, sino que usara su dolor para accionar", comentó el actor.