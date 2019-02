Diego Luna opina sobre presunto grupo de actrices en contra de Yalitza

Ciudad de México.- Luego de la polémica que ha creado el supuesto chat de actrices mexicanas contra Yalitza Aparicio y su posible nominación al premio Ariel, Diego Luna salió en defensa de la protagonista de la cinta Roma.

Durante una entrevista para el programa Hoy, el actor mexicano minimizó el hecho expresando:

Ese 'tuit' no dice quiénes eran esas actrices, es como una bomba que alguien avienta, hay que personalizar las cosas para entender también si debemos siquiera hablar de ellas, porque depende qué actrices sean y cuántas, (…) es así como que alguien me contó que otra persona dijo, y ahí ya se desvirtúa la cosa”.

Sobre el trabajo de Aparicio en la multipremiada cinta de Alfonso Cuarón, Luna comentó:

Creo que Yalitza hizo un trabajo excepcional, y por eso está siendo reconocida, no nada más en los Oscar, y claro que la Academia debería tomarla en cuenta, como a todas las demás actrices que hicieron cine este año en México. A mí me parece su trabajo es excepcional y me parece que hace un personaje que por lo menos a mí me tocó profundamente, y eso hay que celebrárselo”.