Director acusado de plagiar discurso de Ashton Kutcher: "No tomé sus ideas"

Virginia Occidental, EU.- Kenny DeMoss, director de la secundaria Parkersburg en Virginia Occidental, expresó que no fue su intención plagiar a Ashton Kutcher durante un discurso de graduación

Una alumna publicó un video en Facebook que empalma el discurso de DeMoss con el que dio Kutcher en los premios Teen Choice de 2013 y desde entonces ha sumado más de 100 mil vistas.

Ante esto, el director expresó lo siguiente:

Yo y mi familia somos los únicos afectados aquí, mi acusadora no. Me encantan los niños y me encanta esta escuela y esto sólo me hará mejor".