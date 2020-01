Director de 'Parasite' contra Marvel: "Los superhéroes son estúpidos"

Ciudad de México.- Bong Joon-ho, director y guionista de Parasite que ha logrado varias nominaciones al Oscar, expresó que los superhéroes son "estúpidos".

Fue durante una reciente entrevista con The Times of London donde reveló que rechazaría cualquier oferta para hacer una película dentro del Universo de Marvel.

No me gustan los superhéroes en absoluto. Creo que son un poco estúpidos. Me gustan los personajes que tienen que completar misiones más allá de sus propias capacidades", dijo Joon-ho.