Director de 'Spiderman' no quería un cameo de Stan Lee en la película

Washington, EU.- Pese a que ahora los cameos de Stan Lee parecen una tradición de las películas de Marvel, inicialmente sus breves apariciones no le parecían una buena idea a todo el mundo.

El director Sam Raimi reveló que cuando fue designado como director de la Spiderman, protagonizada por Tobey Maguire en 2002, no estaba de acuerdo con la inclusión del cocreador del personaje en la cinta.

Conseguí el trabajo para Spiderman en 1999 y Avi Arad (Jefe de Marvel) me dijo: 'Quiero que pongas a Stan en la película'. Yo le dije: 'No, conozco a Stan y se que él no puede actuar'. Pero Avi decía: 'Lo quiero en la película. Lo hicimos para X-Men, lo vamos a hacer aquí'”, recordó Raimi.