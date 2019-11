Director de 'Terminator: Dark Fate' culpa a Cameron del fracaso en taquillas

Ciudad de México.- Pese a la gran espera de Terminator: Dark Fate, la película no ha tenido buena aceptación en las taquillas de los cines y el director, Tim Miller, culpa a James Cameron.

Miller reconoció que el choque entre su visión y la de Cameron ha provocado que no quiera volver a trabajar con el creador de Terminator.

No tiene nada que ver con el trauma que tengo de esta experiencia, sino que no quiero volver a estar en una situación en la que no tenga el control para hacer lo que creo que es lo correcto", explicó Miller.