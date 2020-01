Director de 'Thor: Ragnarok' podría realizar nueva película de 'Star Wars'

Estados Unidos.- Tras el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, los fans de la franquicia se encuentran haciendo hipótesis sobre qué será lo siguiente en el universo creado por George Lucas, de hecho han habido rumores de una posible trilogía basada 400 años antes de los eventos de Episodio I.

No obstante, según revela el portal especialiado, The Hollywood Reporter, el cineasta que dirigió el último episodio de The Mandalorian, Taika Waititi, sería la persona encargada de una nueva película del universo Star Wars.

Conforme dictan las fuentes del medio especializado, se desconoce si Waititi será la persona encargada de dirigir o escribir el guión de la cinta. Así que por el momento habrá que esperar a que la compañía revele información oficial acerca de las nuevas cintas.