Director de fotografía del 'Joker' aclara una de las dudas más grandes del filme

Estados Unidos.- Lawrence Sher, el director de fotografía del Joker, en una entrevista aclaró una de las incógnitas más grandes que el exitoso filme dejo en miles de sus espectadores.

Como bien se sabe la película del famoso villano de DC dejo una gran cantidad de dudas entre los espectadores llevando a crear teorías, como que el padre de 'Batman' también es el del 'Joker'.

Sin embargo, la duda que respondió Sher se trata del verdadero destino que enfrentó 'Sophie', la vecina de 'Arthur', con quien se vio relacionado el emblemático villano.

El director señaló que pesé a que la mayoría se inclinó a que 'Joker' asesino a su vecina y a su pequeña hija, esto no fue lo que sucedió y aseguró que ambas están vivas.

Algunas personas me han preguntado: '¿La mató?', Todd deja en claro que no lo hizo. Arthur está matando a personas que lo han perjudicado de cierta manera, y Sophie nunca le hizo daño alguno. En términos de lo que hicimos visualmente para jugar con lo real y lo no real, hay algunas escenas que funcionan como espejos", aclaró el director.