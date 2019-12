Disney dice que algunas series de 'Star Wars' podrían convertirse en películas

Estados Unidos.- Después de la gran aceptación de los fans luego de la culminación de la serie de Disney Plus, inspirada en el universo Star Wars, The Mandalorian, sus seguidores se encuentran esperando la ya confirmada segunda temporada, pero de igual manera se han puesto a pensar sobre el futuro de la franquicia en las salas de cine.

Pues según comenta el CEO de Disney, Bob Iger, en una conversación con The Star Wars Show, las series inspiradas en este universo, podrían en el futuro llegar a la gran pantalla.

No lo veo como solo televisión, lo veo como una extensión de la narración de Star Wars. Lo que Disney Plus nos ha dado es la capacidad de hacer precisamente eso, es llevar Star Wars a las personas de nuevas maneras y acercar Star Wars a ello. No son los mismos lugares o los mismos personajes. Solo mira a Mandalorian. Si bien, obviamente, hay muchos aspectos compartidos, hay mucho que es realmente fresco, y eso me encanta", comentó Iger.