Disney emociona a fans con nuevo adelanto del 'live action' de 'El Rey León'

Ciudad de México.- El día de ayer jueves, Disney lanzó un nuevo adelanto de la clásica película El Rey León, ahora en su versión de ‘live action’.

Esta película llegará en menos de dos meses a las salas de cine y se pronostica que sea un gran éxito por la nostalgia que representa a los seguidores de los proyectos Disney.

La cinta original, estrenada en junio de 1994, llegó a convertirse en la película más exitosa del año en la taquilla mundial (en Estados Unidos quedó de segunda), ganó premios Oscar a la mejor música original (de Zimmer) y mejor canción (Can You Feel the Love Tonight de Elton John) y fue llevada a Broadway con un gran espectáculo.

El director Jon Favreau será el encargado de traer este clásico a la pantalla otra vez.

Disney también compartió los nuevos pósters en los que se puede ver individualmente a Simba, Rafiki y personajes.