Disney lanza el primer trailer del 'live action' de Kim Possible

Ciudad de México.- Los fans de Disney Channel tienen motivos de sobra para estar felices. No solo por el lanzamiento del primer trailer de Avengers: Endgame, si no porque una de las heroínas de animación más importantes de los últimos años ha conseguido cobrar forma humana y dar el salto a la pantalla grande en una película 'live action'. Se trata de Kim Possible.

Kim Possible llega de la mano de la propia Disney Channel como parte de su factoría de películas originales. Esta versión en acción real está protagonizada por Sadie Stanley en el papel de Kim, Sean Giambrone en el de Ron y Alyson Hannigan en el de la doctora y madre de Kim, Ann Possible.

Junto a ellos están Todd Stashwick como el supervillano Dr. Drakken y Taylor Ortega como su malvada secuaz Shego. Además, Patton Oswalt repite su papel como el Profesor Dementor, al que daba voz en la serie original, como también repite la actriz de doblaje de Kim, Christy Carlson Romano, en un papel aún por revelar.

Esta película servirá para recuperar uno de los clásicos de Disney Channel olvidados por las nuevas generaciones. Se espera que a través de esta versión de acción real los más jóvenes se apasionen por este personaje que tan buenos tiempos dio en su momento y que merecía un regreso a la altura.