Disney podría integrar a 'Venom' dentro del MCU con 'The Avengers Dark'

Estados Unidos.- Desde hace algún tiempo se ha rumoreado que uno de los villanos más famoso de Spider-Man, 'Venom', se encuentre en la quinta o sexta fase del MCU dentro del equipo de The Avengers Dark, misma que aún no se sabe si será una realidad.

Sin embargo, tras la separación de la empresa y el héroe arácnido podría haber una gran posibilidad que esto no suceda, pues los derechos del villano pertenecen de igual manera a Sony, aunque Lords of the Long Box informó que aún cabe la posibilidad de que este acuerdo si se realice.

Esto pues según el portal antes mencionado, ambas compañías han retomado las negociaciones para el regresó del trepa muros y la integración de todos sus villanos, aunque reveló que aún se desconoce la naturaleza de estas negociaciones, la compañía japonesa pidió se tome en cuenta a Tom Hardy, el intérprete de 'Venom'.

Pero por el momento We Got This Covered informó que la posibilidad de unirlo al equipo de The Avengers Dark o se integré en la siguiente película de Spider-Man, si se logra llegar a un acuerdo, será revelado hasta la convención D23.