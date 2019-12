Disney tuvo serias dificultades para dar con la actriz ideal para 'Mulan'

California, EU. - Walt Disney Pictures estuvo durante un año entero buscando a la chica indicada para protagonizar el personaje de Mulan en live action y finalmente la encontraron. Yifei Liu fue la seleccionada tras tener todas las características que Disney necesitaba para realizar el proyecto.

Liu Xi Mei Zi o como su nombre artístico Yifei Liu es una actriz de 32 años muy conocida en China por participar en varias películas como Once Upon a Time, The Chinese Widow y Hanson and the Beast. Ella mostró sus habilidades en artes marciales, su talento al actuar y un inglés muy fluido.

Será considerada como una Mulan madura, una persona fresca que podrá llamar la atención a todo el público, se verán los valores familiares y que es capaz para ser la heroína en esta película.