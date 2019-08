"Doble cara, ya bájale": Toñita se le va a la yugular a Myriam Montemayor

Ciudad de México.- Las exparticipantes del reality La Academia, Toñita y Myriam Montemayor llevaron el pleito que empezó hace algunos años hasta sus cuentas de Twitter, donde han despotricado una contra otra.

Las exacademicas han protagonizado tremendo 'agarrón' luego de que Toñita escribiera un tuit en el que confesaba que le "molesta la gente hipócrita" y luego etiquetó a Montemayor.

Si algo me molesta en esta vida es la gente hipócrita ya bájale a tu desmadre por que si tú no te callas la boca, entonces la mia va a decir todas las cosas que tú has hecho y no son nada bonitas y lo sabes. Te etiqueto para que veas que yo no juego, doble cara.@MyriamMonteCruz".