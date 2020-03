Doble traición: Príncipe Carlos tendría amorío con hermana de Lady Di

Reino Unido.- Recientemente a salido a relucir que el Príncipe Carlos y la hermana mayor de Lady Di, Sarah Spencer, tuvieron un fugaz amorío después de su relación secreta con Camila Parker Bowles, ¿ya estaba casado con Diana?

Carlos vivió una relación fugaz con la tía de sus hijos, William y Harry, antes de que se conocieran él y Diana de Gales, de hecho fue Sarah quien los presentó durante una exposición de arte.

El duque de Cornuellas y Lady Sarah se conocieron en 1977, cuando ella tenía 22 años, durante una visita del royal a la propiedad de la familia en Althorp, según Diana, que en ese entonces tendría entre 16 y 17 años, su hermana estaba totalmente encantada por el heredero.

En ese entonces la Princesa de Gales y el hijo de la Reina Isabel II entablaron conversación, pero poco después durante una fiesta en una galería de arte fue la hermana mayor de la difunta royal quien los presentó, momento en que aseguran que él quedó cautivado por la belleza de quien sería su esposa años más tarde.

Se me acercó después de la cena y me dijo: '¿Me enseñas la galería?' Para una joven de 16 años, que alguien así te preste atención, es algo maravilloso. ¿Por qué alguien como él se interesaría en mí?", confesó en una entrevista Lady Di.

Cabe mencionar que en ese entonces según fuentes, era Sarah la elegida por la monarca para ser la esposa del Príncipe de Gales, lo que después descartó cuando ella dio una entrevista en la que dijo que no lo amaba y no quería casarse con él aún.

No hay posibilidad de que me case con el príncipe Carlos. Él es una persona fabulosa pero no estoy enamorado de él y no me casaría con nadie que no amara, ya fuera un barrendero o el Rey de Inglaterra", dijo Sarah.