Don Antero Ugalde confiesa lo que se dijeron él y Ana Bárbara en su reencuentro

Ciudad de México.- Luego de que Ana Bárbara confirmara que se reencontró con su papá tras su distanciamiento, es Don Antero Ugalde quien en entrevista para el programa 'Hoy' ha brindado algunos detalles de este emotivo momento.

Recordando el feliz encuentro con su hija, Don Antero contó:

Y se me abalanza cuando me ve y digo ah ca$%& todavía me quiere... por lo menos me respeta”.

Sobre lo que se dijeron en ese momento, Don Antero agregó:

Papi que bueno que viniste’... me dice. No pues a la hora de la hora... no sé, me vine (contesté). Estaba bien pe&%$ bien borracho... de sentimiento que me dio y ahí por al camino me alivie”.

Al respecto del motivo que los distanció, el papá de la cantante recordó:

Pues porque ella vino a una presentación y ahí tengo un hermano, el más chico, que eran los que de verdad me criticaban cuando comencé con ellas, y ahí lo adorno porque estaba el gobernador y todo... ‘no mi tío José Luis, el que me ha ayudado en esto y yo estoy agradecida con el’, y yo ahí que me salgo a la fregada y me vine y gente ahí cuchicheando, mira... mira lo que es la vida. Entonces ya me vine... y otro día me habla y me dice ‘¿papá no pasa venir?’, no, le dije, ‘¿por qué no?’, preguntó y le dije no y me va llegando aquí con Antero mi hijo el grande y ya vente que vamos a tal parte y ahí voy yo de pend$%&/ y a reclamaciones y me agarró de buenas y ya ahí murió ya no volvió a hablar después”.