Don ‘Chente’ rechazó trasplante de hígado porque creía que era de un gay

Ciudad de México.- Vicente Fernández concedió una entrevista para Imagen desde su rancho Los Tres Potrillos en Jalisco y sorprendió con las confesiones que hizo.

Don ‘Chente’ detalló que mientras realizaba una gira se le detectó cáncer y tuvo que interrumpir la gira.

El intérprete de Estos celos agregó que era muy necesario realizar un trasplante y que por fortuna se encontró un donador rápido, pero él rechazó el trasplante de hígado.

Me querían poner un hígado de otro cabr… y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, relató.

El padre del ‘Potrillo’ confesó que no entró al quirófano y que en su lugar se fue del hospital, a pesar de que ya estaba preparado todo el trasplante.

No me querían dejar salir, me dijeron: ‘Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: ‘Por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui”, aseguró Vicente.