Don Mancini, creador de Chucky: "Me molesta que hagan Chucky sin mí"

Los Ángeles, EU.- La empresa Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) lanzará en breve una serie basada en el popular muñeco asesino Chucky, pero el que parece no estar de acuerdo con esta idea es su creador Don Mancini, quien aseguró, no estará involucrado en el proyecto.

MGM prepara un remake, pero yo no estoy en eso; la primera película se hizo con MGM pero las siguientes fueron con Universal Pictures y ahora MGM empezará una serie basada en la primera película. Eso es muy molesto, me preguntaron que, si quería ser productor ejecutivo y les dije que obviamente no, yo estoy en mi propio negocio con Chucky".