Dos actores de la serie 'Luis Miguel' se reencuentran en Ciudad de México

Ciudad de México.- Los actores Diego Boneta y Óscar Jaenada, compartieron a través de Instagram una foto en la que recuerdan el éxito vivido, por la serie Luis Miguel, luego de que los artistas se reencontraran.

Los actores de 28 y 43 años se mostraron en la foto como los personajes de la serie, luego de que Boneta dejara en la descrición de la foto, el siguiente mensaje:

Father and son one year later... (Padre e hijo un año después) #laMalaHierbaNuncaMuere#PapaCortés #HijoConquistador #luismiguellaserie #cdmxskyline”.