"Dos genios": Jaime Camil felicita a Eugenio Derbez por su cumpleaños

Ciudad de México.- El actor, Jaime Camil, felicitó a su amigo y compañero, Eugenio Derbez, hoy 02 de septiembre en su cumpleaños.

Camil posteó una icónica fotografía en donde salen los dos artistas, Derbez de smoking con un moño morado y Jaime con un saco y playera negra, ambos se estan apuntando el uno a el otro.

En el pie de imagen comentó:

Tú, no tú, no tú... Ya! Mejor tú! Oh bueno, tú... Ok voy: “FELIZ CUMPLE QUERIDÍSIMO DERBEZ”.