'Dr. Emmett Brown' nota algo extraño en serie de 'Rick and Morty'

Orange County, Estados Unidos.- Christopher Lloyd se ha mantenido muy activo en sus redes sociales y cada vez que tiene la oportunidad recuerda a su personaje de 'Dr. Emmet Brown' de la saga Volver al Futuro, en su cuenta de Instagram compartió una fotografía junto a Michael J. Fox con quien compartió créditos en la película de los viajes en el tiempo.

El actor hizo referencia a la serie de televisión 'Rick and Morty' y notó que los personajes principales de la ficción tienen similitudes con 'Marty McFly' y el 'Dr. Emmet Brown' de Volver al Futuro, por si no lo sabías, la animación que cuenta las desventuras de un científico loco llamado 'Rick' y su nieto 'Morty' nació de un cortometraje que parodiaba a los personajes principales de Volver al Futuro y fue titulado Doc and Mharti.

Después del cortometraje decidieron iniciar con el proyecto de 'Rick and Morty', serie que ha tenido gran aceptación por parte de la audiencia, incluso Christopher Lloyd ha mostrado interés en participar en algunos capítulos.