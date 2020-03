¡Drama en Televisa! Irina Baeva se le va con todo a Laura Bozzo: "Es irrelevante"

Ciudad de México.- Irina Baeva reapareció en la Ciudad de México para brindar su conferencia 'Arriba Eva', donde entre los asistentes, destacó la presencia de su suegro Francisco Soto-Borja Anda, padre de Gabriel Soto.

Luego de los elogios que el señor Francisco le brindó a su nuera, lo que sorprendió fue la respuesta de Irina ante las más recientes declaraciones de Laura Bozzo, quien además de seguir despotricando en contra de ella, también aseguró que en cuanto la tuviera frente a frente no dudaría en decirle todas esas cosas en su cara.

Ante estas declaraciones, Baeva contestó:

Para iniciar un conflicto se necesitan dos, yo no voy a ser la otra de ese conflicto, no se me hace relevante y finalmente como ya dije, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro, no me gusta entrar a mí en esos juegos, en dimes y diretes… porque mi objetivo y mi mensaje con ¡Arriba Eva! no es ese, entonces cada quien es libre de opinar lo que quiera, de la manera que pueda”.