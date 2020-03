Drama en Televisa: Mujer afirma ser hija de famoso actor y exige que la reconozca

Ciudad de México.- José Luis Cordero, mejor conocido como 'Pocholo', está metido en un escándalo pues su hija no reconocida exige que se haga una prueba de ADN para demostrar que sí lleva la misma sangre que el artista.

En entrevista con TVyNovelas, la joven de 29 años explicó que el reconocido actor de Televisa sí ha tenido acercamientos con su hija, sin embargo, ahora se está escondiendo.

Él mismo me dijo que era mi padre; yo no le creía, porque fue muy raro, y fue ahí donde le pedí la prueba de ADN", comentó.

La hija no reconocida señaló que 'Pocholo' comenzó a tratarla con cariño pero de un día para otro todo cambió.

Pone excusas, me doy cuenta de que todo lo que me dijo era mentira... no entiendo cómo pudo decirme que me extrañaba y que me amaba", añadió.