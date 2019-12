Dua Lipa, asqueada ante soborno de Harvey para librar acusaciones de acoso

Estados Unidos.- Recientemente el New York Times reveló que Harvey Weinstein está tratando de llegar a un acuerdo de 25 millones de dólares para liberarse de las acusaciones de acoso sexual en su contra, situación ante lo cual la cantante Dua Lipa mostró sentirse asqueada.

La interprete de Be The One compartió a través de sus historias de Instagram una captura de pantalla a la notica del productor acusado de acoso sexual a al menos 30 mujeres que intenta librarse de los cargos con 5 emojis vomitando.

Con esto, la artista en definitiva expresó que se sentía asqueada y en deseacuerdo con las acciones que Weinstein está teniendo ante sus acusaciones, que en vez de enfrentarlas busca evadirlas.