Dua Lipa pone a bailar con su nuevo sencillo 'Physical'; el tema ya es un éxito

Estados Unidos.- La famosa cantante, Dua Lipa, la mañana de este viernes 31 de enero pusó a bailar a sus millones de fans al estrenar Physical, el tercer sencillo de su nuevo álbum, que en tan solo un par de horas se ha convertido en todo un éxito.

Dua junto a la canción también lanzó el videoclip, el cual es sumamente colorido que mezcla la realidad con la fantasía, algo que parece haber fascinado a sus fans quienes elogiaron la coreografía y los elementos dentro del video.

El lazamiento de Physical no fue una sorpresa ya que a lo largo de la semana estuvo promocionandolo, incluso compartió los horarios en los que saldría, algo que al parecer mantuvo alaerta a sus fieles fans ya que en tan solo dos horas ha conseguido medio millón de reproducciones, miles de comentarios y casi 100 mil 'likes'.

Esto son alguno de los miles de comentarios que ya tiene el video en YouTube.

Todo lo que haces es oro. Desde Be The One, aquí estamos apoyándote porque te lo mereces y tu música es única. Flipo contigo tía".