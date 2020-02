Duelo a la vista: Justin Bieber reta a este famoso actor a pelear dentro del ring

Estados Unidos.- El cantante canadiense, Justin Bieber, durante su entrevista con el comediante James Corden volvió a asegurar que él podría derrotar al famoso Tom Cruise en una pelea sobre el ring.

El año pasado, Justin compartió un tuit en el que retaba a Cruise a un duelo en un ring de la UFC, inclusive etiquetando al presidente de la empresa, quien le dijo que si él y Tom querían podían subirse al cuadrilátero en la fecha que pidieran, sin embargo, el actor no respondió al reto.

Bieber después aseguró que todo se trató de una broma, pero en el karaoke drive con Corden volvió a surgir el tema y el canadiense aseguró que él podría derrotarlo.

James dudó de la capacidad del intérprete de Changes y apostó a que el protagonista de Misión Imposible tenía todas las de ganar, ante lo que el joven se mostró bastante molesto.

Estoy intentando no dejarme guiar por mi ego, pero no hay manera de que pueda ganarme. No es el tipo que ves en las películas. Soy peligroso e increíblemente ágil... No creo que comprendas el nivel de control mental que he alcanzado. Es propio de otra especie. Soy diferente. Soy el Conner McGregor del mundo del entretenimiento", concluyó.