Duffy reaparece para revelarle al mundo que fue violada y drogada

Estados Unidos.- La cantante británica, Duffy, impactó al mundo entero tras revelar que fue "violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días".

La también compositora fue reconocida tras lanzar su álbum debut Mercy, pero después de eso desapareció, dejando a sus fans completamente consternados.

Ante esto, decició reaparecer y confesar el infierno que vivió: "No podrán imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. Bueno, no estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que me emociona y libera para hablar".

Muchos de ustedes se han preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué. Un periodista contactó conmigo, encontró la manera de comunicarse conmigo y el verano pasado le conté todo lo que había sucedido", relató.

La verdad es que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación llevó un tiempo. No hay una forma ligera de decirlo", confesó.

Duffy anunció que pronto contaría todo a detalle en una entrevista. Su mensaje lo finalizó así: "Puedo decirte que en la última década me comprometí a querer sentir la luz del Sol en mi corazón nuevamente ¿Te preguntas por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor? No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me pregunté, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Y lentamente se rompió".