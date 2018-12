Dulce María cumple 33 años de edad y celebra rodeada de sus seres queridos

Ciudad de México.- Dulce María Espinosa Saviñón, conocida en el medio del espectáculo como Dulce María, celebró su cumpleaños número 33 rodeada de amigos y familiares, además de su novio, el cineasta Paco Álvarez.

Emocionada por cumplir esta edad, la actriz expresó:

En el mismo mensaje, la cantante subrayó:

Después de 33 años puedo decir que sigo siendo YO en todos los aspectos, que no han podido corromper mis sueños, que con voluntad y pasión y esfuerzo se pueden realizar muchos de nuestros sueños y seguiré defendiendo los muchos otros que me faltan y entenderé que los que no se cumplen es porque Dios tiene un plan mejor. Aprendí que lo más importante es hacer lo que te haga feliz a ti. No venimos para complacer a los demás”.