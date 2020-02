Duques de Cambridge y Sussex se unen e ignoran a Andrés en su cumpleaños

Reino Unido.- Este miércoles 19 de febreo el Príncipe Andrés festejó su cumpleaños 60 bajó una críticada felicitación de la Reina Isabel II, su madre, y la indiferencia de sus dos sobrinos, el Príncipe William y Harry, quienes además de no asistir a su fiesta con sus esposas, Kate Middleton y Meghan Markle, no lo felicitaron, al menos no públicamente.

El medio británico, Mirror, capturó la llegada de varios amigos y familiares del duque de York, entre ellas sus dos hijas, las Princesas Beatriz y Eugenia, pero por ningún lado se vio a los duques de Cambridge o los duques de Sussex.

La ausencia de Harry y Meghan se esperaba ya que desde hace un par de días se dijo que rechazaron la invitación al íntimo evento, pero la de Kate y William sorprendió debido a que suelen ser sumamente imparciales, respetuosos y cariñosos con sus familiares.

Sin embargo, el no asistir a la fiesta que Isabel II restringió drásticamente fue solo el primer rechazo público de los hijos del Príncipe Carlos, hermano mayor de Andrés, sino que también lo hicieron al no felicitarlo en sus redes sociales.

Hasta el momento Meghan y Harry no le han dedicado ni una sola palabra

Mientras que la pareja recién separada de la realeza ha guardado total silencio y no se ha pronunciado por ningún medio, los futuros reyes del Reino Unido ignoraron la celebración y en su lugar felicitaron al Príncipe de Gales por el aniversario de su primer discurso del medio ambiente.