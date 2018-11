Duval: “Pocos hombres se sienten cómodos con una mujer independiente”

Ciudad de México.- A lo largo de su vida Consuelo Duval dice que se ha sentido amada, pero reconoce que nunca ha podido concretar de manera exitosa ninguna de sus relaciones, en gran parte porque los hombres no aceptan el éxito de una mujer.

Duval, quien este año dio voz a Elastigirl en la película animada Los increíbles 2, afirmó que, aunque ha tenido relaciones largas y estables ella siempre ha tenido que ser el sustento de su casa y el pilar de su familia.

En mis historias de amor, que han sido tres, siempre he sido yo la que sale a trabajar, la que viaja, la que está en el llamado todo el día y ellos, mis compañeros, han sido trabajadores, claro que sí, pero siempre he sido yo la que más sale y eso ha hecho que mis relaciones fracasen porque no pueden con eso, ellos han necesitado una mujer diferente a mí", confesó la actriz.