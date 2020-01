EU y Canadá terminan el año con una recaudación de 11.4mdd en taquillas

Ciudad de México.- Los cines de Estados Unidos y Canadá cerraron el año con una recaudación en taquillas de 11 mil 400 millones de dólares, 4 por ciento inferior a los 11 mil 889 millones del 2018.

Esa es la estimación de la auditora Comscore, que se refieren al apartado "doméstico", que en la industria cinematográfica incluye los ingresos en la gran pantalla de EU y Canadá.

2019 es el quinto año consecutivo en el que la recaudación "doméstica" supera los 11 mil millones de dólares en total, el 2018 fue el año que marcó más ingresos en la historia del cine.

Por otro lado, Disney monopolizó los cinco títulos más taquilleros con Avengers: Endgame, The Lion King, Toy Story 4, Captain Marvel y Frozen 2.

La compañía podría lograr también el sexto puesto en cuanto Star Wars: The Rise of Skywalker supere en los próximos días a su inmediato rival, Spider-Man: Far from Home.

Avengers: Endgame se convirtió en la película más taquillera de la historia en todo el mundo, mientras que el Joker se erigió en el filme para adultos más taquillero.