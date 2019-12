Ed Sheeran revela su historia de amor y detalles de su boda en tierno videoclip

Reino Unido.- Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn, al lado de varias parejas sentimentales de todo el mundo, protagonizan el nuevo y conmovedor video musical del cantautor británico, en el cual el intérprete reveló como nunca antes detalles de su historia de amor y de su boda.

El cantante lanzó a la plataforma YouTube el videoclip del tema Put It All On Me, en el cual colabora la intérprete Ella Mai.

Más felices y románticos que nunca, Ed Sheeran y Cherry son una de las parejas que aparecen bailando en el video mientras se relata brevemente su historia de amor.

Enamorados de Guatemala, Armenia, Lummi Nation, Zanzíbar, Durmersheim, Miami, Nueva York y otras partes del globo aparecen alegres bailando al ritmo de la música al tiempo que se escriben en pantalla aspectos como cuándo se conocieron, en qué momento se casaron, si tienen hijos y otros conmovedores detalles.

En el clip es posible ver a populares parejas que se han ganado el corazón de internautas, tales como los alemanes Dietmar y Nellia y los cubanos Celina y Filiberto.

Como es conocido, Ed Sheeran confirmó en julio de este año que había contraído matrimonio con Cherry, sin embargo, fue hasta la llegada del video de Put It All On Me que reveló que la ceremonia tomó lugar en enero de 2019.

En high school, Ed y Cherry se gustaban muchísimo. Ellos se besaron en el castillo de la colina. Hace algunos años ellos se reconectaron, hubo fuegos artificiales. Ellos se casaron en enero de 2019", se muestra en el clip al tiempo que Ed y Cherry bailan en una cocina y luego se tumban en un sofá.

El video ya suma más de 1 millón de visualizaciones y miles de comentarios.