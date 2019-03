Ed Sheeran se casa con Cherry Seaborn en boda secreta y sin celebridades

Suffolk, Inglaterra.- Ed Sheeran habría comenzado el 2019 como un hombre felizmente casado y satisfecho por haber logrado que su especial día con Cherry Seaborn estuviera libre de cámaras y curiosos.

De acuerdo con The Sun, el cantautor unió su vida en matrimonio a la de su novia de toda la vida en una íntima y por supuesto secreta ceremonia celebrada en Suffolk, Inglaterra, antes de Navidad.

Tal como una vez lo expresó a Entertainment Tonight, el intérprete de Shape of you se casó ante la mirada de no más de 40 personas, ya que como explicó aquella vez “nunca quise una boda que fuera mucha gente".

Según ha trascendido, solo la familia y algunos de los amigos más cercanos de la pareja fueron los testigos del momento en que se dieron el sí.

No quería ningún problema y quería que fuera algo completamente para ellos, solo una pequeña boda de invierno", reportó una fuente a The Sun, medio que también indicó que ninguna celebridad estuvo presente en el enlace.

La noticia de la boda de Ed Sheeran y Cherry Seaborn llega después de unos meses de especulación sobre tal acontecimiento, ya que en diversas ocasiones el cantante levantó la sospechas de que ya estaba casado.

Apenas en los BRIT Awards de 2018 el intérprete de Thinking out loud dijo que “no estaba casado”, y meses después volvió a sembrar los rumores durante una plática con sus seguidores de redes sociales.