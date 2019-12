Edith González recibe emotivo homenaje en vísperas de su cumpleaños

Ciudad de México.- En vísperas del que sería su cumpleaños número 55, la famosa actriz, Edith González, recibió un emotivo homenaje por parte de la galería de arte Oscar Román en México, a la cual asistió su marido, Lorenzo Lazo, y agradeció a Alejandra Alemán la presidenta de la organización a la que se apoyará.

La galería de arte realizó una subasta la noche del martes 3 de diciembre, lo recaudado en la subasta se irá a la Fundación Niños en Alegria A.C, a quienes le construyeron 23 escuelas para que reciban educación de calidad.

El viudo de la famosa actriz asistió al evento y agradeció que este movimiento se realizará en memoria de su difunta esposa ya que ella apoyaba a las asociaciones infantiles para apoyar a los niños a tener un futuro mejor.

Lo que más le importaba a Edith en términos de infancia era el respeto a la niñez, al no abuso, a la no trata. Eso podía sacar en ella un volcán de furia muy fuerte cuando veía injusticias. Era muy sensible para el arte, esa cualidad se la transmitió a su hija y a todos los que amaba", expresó Lorenzo.