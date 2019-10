Edith Márquez confirma que cantará en el homenaje de José José en México

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Edith Márquez, confirmó que participación durante el homenaje de José José en México; sin embargo, la intérprete no dio más detalles acerca del evento.

Están organizando un homenaje para José José y estoy deliberando qué canción podría interpretar. La verdad, no tengo muchos datos al respecto, no sé qué artistas vayan, a mí me están invitando y me da muchísimo gusto”, manifestó la artista en entrevista con Publimetro.