Editoriales rechazan publicar memorias de Woody Allen gracias a #MeToo

Ciudad de México.- Woody Allen, cuya reputación personal está en entredicho en la era #MeToo, tiene unas memorias que le gustaría publicar pero nadie quiere comprarlas.

Según informa el diario The New York Times, los ejecutivos de varias importantes editoriales afirman que el director tiene un manuscrito que ha ofrecido a lo largo del último año, pero no ha recibido ninguna oferta para publicarlo.

El cineasta ha visto disminuir su reputación en Hollywood a lo largo de los últimos años. Todo comenzó cuando su hija Dylan Farrow habló por primera vez sobre que Allen abusó de ella cuando era niña, algo que él siempre ha negado.

Actores que una vez protagonizaron las películas del director, como Greta Gerwig, Ellen Page y Colin Firth, han expresado su pesar por haber trabajado con él.

A Rainy Day, su último trabajo, que se iba a estrenar a principios de año está suspendido, sin fecha de estreno.